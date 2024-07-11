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Ямаль о любимом шарфе: «Он пах как мать, отец и наша собака вместе взятые. Я не выпускал его даже во сне, мама устала от этого и решила избавиться от него»

Ямаль о любимом шарфе: «Он пах как мать, отец и наша собака вместе взятые. Я не выпускал его даже во сне, мама устала от этого и решила избавиться от него»

16-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании принял участие в видеоролике для GQ Sports, предлагающем рассказать о 10 вещах, без которых он не может обойтись.

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