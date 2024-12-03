Почему он говорит, что любит, но не хочет? Всем привет! Хочу поделиться с вами своей историей и задать несколько вопросов.
Почему он говорит, что любит, но не хочет?
Комментарии
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ВераВерная
Ну и зачем он вам такой нужен? Вы себя что, на помойке нашли? Любит он...да ему просто удобно вас использовать в качестве домработницы и компаньонки. Какая любовь без секса? Вы что, пенсионеры? Молодые, не так давно вместе, страсти должны бить через край, а у вашего бойфренда они, видать, в другом месте бьют)))
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20 час.
Нина
К психологу вам путь.
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18 час.
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