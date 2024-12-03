Почему он говорит, что любит, но не хочет?

ВераВерная

Ну и зачем он вам такой нужен? Вы себя что, на помойке нашли? Любит он...да ему просто удобно вас использовать в качестве домработницы и компаньонки. Какая любовь без секса? Вы что, пенсионеры? Молодые, не так давно вместе, страсти должны бить через край, а у вашего бойфренда они, видать, в другом месте бьют)))