Илон Маск рассказал, когда начнется производство нового электрокара Tesla

Tesla не стала скрывать – новый электрокроссовер Redwood появится в 2025 году Производство новой электрической модели Tesla, которая, предположительно, станет кроссовером под названием Redwood, начнется в 2025 году.
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