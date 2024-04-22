Мёртвые души: Украинские военкоматы рассылают повести умершим

Как выяснилось и широко освещается сегодня в украинских СМИ, украинские военкоматы рассылают повести умершим людям, которые при жизни подлежали мобилизации Украинские СМИ обратились по этому поводу в Минобороны Украины, где им подтвердили, что повестки действительно часто приходят умершим украинцам.