Nutrients: ограничение некоторых углеводов облегчает симптомы СРК

Ученые из Падуанского университета в Италии выяснили, что диета, предполагающая ограничение некоторых углеводов - ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов может облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника.
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