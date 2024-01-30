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Nutrients: ограничение некоторых углеводов облегчает симптомы СРК

Nutrients: ограничение некоторых углеводов облегчает симптомы СРК

Ученые из Падуанского университета в Италии выяснили, что диета, предполагающая ограничение некоторых углеводов - ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов может облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

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