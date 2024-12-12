Сестра Жанны Фриске негодует из-за поведения Шепелева

Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном активно начинает карьеру в кино индустрии. На днях телеведущий и сын Фриске приняли участие в съемках молодежного сериала, однако такое решение не понравилось сестре покойной артистки — Наталье Фриске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии