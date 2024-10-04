Как изменились цены на автомобили в сентябре

В сентябре семь брендов подняли цены на свои автомобили, а два — понизили. По данным агентства АВТОСТАТ, в течение сентября 2024 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили изменились у девяти марок, официально представленных на российском рынке.
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