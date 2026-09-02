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Царьград

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МИД РФ: Россия обеспечит безопасность в Арктике армией и флотом

МИД РФ: Россия обеспечит безопасность в Арктике армией и флотом

На Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о готовности России обеспечить безопасность в Арктике на фоне агрессивной политики Запада, ссылаясь на армию и флот.

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