МИД РФ: Россия обеспечит безопасность в Арктике армией и флотом

На Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о готовности России обеспечить безопасность в Арктике на фоне агрессивной политики Запада, ссылаясь на армию и флот.