Виноваты родители: зачатым "в пробирке" детям Пугачевой грозит рак мозга

Разговор о 10-летних Лизе и Гарри Галкиных надо начать с того, что зачаты они были "в пробирке". Якобы когда-то Пугачева заморозила яйцеклетки, которые потом искусственным путем оплодотворили спермой ее молодого пятого мужа.
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