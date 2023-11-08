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Виноваты родители: зачатым "в пробирке" детям Пугачевой грозит рак мозга

Виноваты родители: зачатым "в пробирке" детям Пугачевой грозит рак мозга

Разговор о 10-летних Лизе и Гарри Галкиных надо начать с того, что зачаты они были "в пробирке". Якобы когда-то Пугачева заморозила яйцеклетки, которые потом искусственным путем оплодотворили спермой ее молодого пятого мужа.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
надо же такой бред сочинять..уже что написать не знают
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