Виноваты родители: зачатым "в пробирке" детям Пугачевой грозит рак мозга

Разговор о 10-летних Лизе и Гарри Галкиных надо начать с того, что зачаты они были "в пробирке". Якобы когда-то Пугачева заморозила яйцеклетки, которые потом искусственным путем оплодотворили спермой ее молодого пятого мужа.