Работа военнослужащих ТЭЧ по модернизации и ремонту БПЛА в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видео того, как военнослужащие технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) 268-го самоходного артиллерийского полка 27‑й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» ведут круглосуточную работу по модернизации и ремонту БПЛА в зоне СВО.
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