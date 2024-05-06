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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Hades II без предупреждения вышла в раннем доступе Steam и Epic Games Store — в том числе и ...

Hades II без предупреждения вышла в раннем доступе Steam и Epic Games Store — в том числе и ...

Hades II без предупреждения вышла в раннем доступе Steam и Epic Games Store — в том числе и в РоссииКак и обещалось, старт раннего доступа мифологического роглайк-экшена Hades II от американской студии Supergiant Games (Transistor, Pyre, Hades) не заставил себя долго ждать после окончания технического тестирования.

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