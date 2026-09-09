На Урале подростка обвинили в подготовке диверсии на объектах транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Несовершеннолетний житель Свердловской области обвиняется в покушении на совершение диверсии на объектах транспортной инфраструктуры за деньги.
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