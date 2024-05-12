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Как заменить шинный вентиль своими силами – простая инструкция

Как заменить шинный вентиль своими силами – простая инструкция

Вентиль, если он вышел из строя вдали от шиномонтажных мастерских, можно заменить самостоятельно.Самым простым, но наиболее тяжелым способом будет отжать борт шины от диска с помощью большого рычага либо наезжая на шину колесом автомобиля.

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