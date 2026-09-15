Акула откусила ступню серфера на пляже в Западной Австралии

Серфер из США пострадал после нападения акулы в Западной Австралии, сообщает 9News. Утром 14 сентября Мел Исмаил занимался серфингом в одиночестве на пляже Гленфилд в Джералдтоне и находился всего в 40 метрах от берега, когда на него напала акула.