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В Перми найден подрядчик для строительства диспетчерского пункта в аэропорту

В Перми найден подрядчик для строительства диспетчерского пункта в аэропорту

Сумма контракта составила 473,3 млн рублей.ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» подвела итоги конкурса на строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту Перми.

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