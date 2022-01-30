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Алип поздоровался с Малкомом, побегал с Кузяевым, сделал разминку и другие упражнения. Первый день сбора «Зенита» в Португалии

Алип поздоровался с Малкомом, побегал с Кузяевым, сделал разминку и другие упражнения. Первый день сбора «Зенита» в Португалии

Казахстанский защитник Нуралы Алип провел первый день сбора «Зенита» в Португалии. За первый день Алип поздоровался с Малкомом, Клаудиньо и с другими сокомандниками, побегал с Кузяевым, Тимощуком, сделал разминку и другие упражнения.

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