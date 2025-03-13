Как живет мужчина, кухня которого расположена сразу в двух странах

Кадр из программы "Невероятно интересные истории", РЕН ТВ Снова заняв Овальный кабинет, президент Дональд Трамп первым делом решил разобраться с нелегальными мигрантами и подписал указ об их немедленном выдворении из страны.
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