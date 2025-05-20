Дом футболиста «Лиона» ограбили во время его последнего матча за клуб

В Лионе ограбили французского футболиста Александра Ляказетта, сообщает газета La Progres.По информации СМИ, примерно через 30 минут после начала игры между командами «Анже» и «Лион» в дом 33-летнего нападающего проникли двое злоумышленников.
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