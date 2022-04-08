ФАС проверяет «Мираторг» из-за цен на мясо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельную проверку в отношении «Мираторга».ФАС собирается изучить цепочку поставки мяса и проверить ценообразование на продукцию «Мираторга», одного из крупнейших в РФ агропромышленных холдингов.