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ФАС проверяет «Мираторг» из-за цен на мясо

ФАС проверяет «Мираторг» из-за цен на мясо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельную проверку в отношении «Мираторга».ФАС собирается изучить цепочку поставки мяса и проверить ценообразование на продукцию «Мираторга», одного из крупнейших в РФ агропромышленных холдингов.

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