Трамп заявил, что в случае победы Харрис экономика США никогда не сможет восстановиться

По его словам, в случае его победы доходы американцев вырастут Бывший президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис экономика страны никогда не сможет восстановиться в полном объеме.