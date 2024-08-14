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Петербургский дневник

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Трамп заявил, что в случае победы Харрис экономика США никогда не сможет восстановиться

Трамп заявил, что в случае победы Харрис экономика США никогда не сможет восстановиться

По его словам, в случае его победы доходы американцев вырастут Бывший президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис экономика страны никогда не сможет восстановиться в полном объеме.

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