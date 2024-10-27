Блок ЛДП-Комэйто теряет большинство на выборах в нижнюю палату парламента

Подсчет голосов продолжается, но по данным NHK, опубликованным в Японии в понедельник утром, Либерально-демократическая партия и ее младший партнер Комэйто потеряли большинство в Нижней палате парламента после сокрушительного поражения на всеобщих выборах в воскресенье, сообщает 28 октября англоязычная японская газета The Japan Times.