Безсонов: Если бы Зеленский не совал нос в дела ВСУ, ВС из РФ в Донбассе было бы тяжелее

Если бы президент Украины Владимир Зеленский не вмешивался бы в вопросы ведения боевых действий, то союзным войскам на Донбассе было бы тяжелее, рассказал Даниил Безсонов, первый замглавы Мининформации ДНР, сообщает информационное агентство Sm-News.