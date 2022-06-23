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Безсонов: Если бы Зеленский не совал нос в дела ВСУ, ВС из РФ в Донбассе было бы тяжелее

Безсонов: Если бы Зеленский не совал нос в дела ВСУ, ВС из РФ в Донбассе было бы тяжелее

Если бы президент Украины Владимир Зеленский не вмешивался бы в вопросы ведения боевых действий, то союзным войскам на Донбассе было бы тяжелее, рассказал Даниил Безсонов, первый замглавы Мининформации ДНР, сообщает информационное агентство Sm-News.

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