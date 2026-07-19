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В кастрюльке

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Торт «Бархат» с джемом и кремом по старому проверенному рецепту: сладкая вкуснятина из закромов

Торт «Бархат» с джемом и кремом по старому проверенному рецепту: сладкая вкуснятина из закромов

Есть мнение, что приготовить вкусный торт “Бархат” сможет лишь профессиональный кондитер. Однако, рецепт этого торта не требует сложных техник и особых знаний.

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