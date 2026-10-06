От «Бригады» до «Утомлённых солнцем»: звёзды, сказавшие «нет» продолжениям своих хитов

Продолжение — почти автоматический способ растянуть кассовый успех на новый фильм. Только вернуться к сыгранному однажды образу согласны не все: одного отталкивает слабый сценарий, другого — перспектива снова играть то же самое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Варнава запрыгнул...
- НR «Никакой тебе съё...
- ВУ Киркорова и Лолит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым