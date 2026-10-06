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От «Бригады» до «Утомлённых солнцем»: звёзды, сказавшие «нет» продолжениям своих хитов

От «Бригады» до «Утомлённых солнцем»: звёзды, сказавшие «нет» продолжениям своих хитов

Продолжение — почти автоматический способ растянуть кассовый успех на новый фильм. Только вернуться к сыгранному однажды образу согласны не все: одного отталкивает слабый сценарий, другого — перспектива снова играть то же самое.

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