Трамп требует принятия Save America Act к августовским каникулам

Терпение Трампа в отношении сенатора Джона Тьюна на исходе. Президент требует принятия законопроекта Save America Act перед каникулами конгресса, призывая коллег поддержать бюджетную резолюцию, способствующую проверкам гражданства избирателей.
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