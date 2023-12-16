Сийярто: Еврочиновники судят по себе, обвиняя Венгрию в получении взятки

Те, кто говорят, что размороженные 10 миллиардов евро для Венгрии были «взяткой» от Еврокомиссии для того, чтобы Будапешт не накладывал вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, судят по себе.
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