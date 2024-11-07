Психиатр Вашкин: травматический опыт ускоряет старение

Специалист объяснил, как с этим справиться При столкновении с травмирующей ситуацией в организме запускается целый каскад биохимических реакций, сообщил РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.
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