Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации Трампа

50,5 тыс прочтений Вчера Имя венгерского премьера Орбана опять на слуху. В связи с инаугурацией Дональда Трампа.
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