Юные новоаннинцы поздравляют всех с днем нашей Родины!С Днем России!💪🏻🇷🇺 Процветания нашей стране, мира и красоты.
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Юные новоаннинцы поздравляют всех с днем нашей Родины!С Днем России!💪🏻🇷🇺 Процветания нашей стране, мира и красоты.