США видят Польшу как будущего военного лидера стран Евросоюза

Заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О’Брайен заявил 20 декабря, что Соединенные Штаты видят в лице Польши будущего лидера стран Евросоюза (ЕС), так как Варшава больше других вкладывает в развитие своей оборонной сферы.
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