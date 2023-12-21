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США видят Польшу как будущего военного лидера стран Евросоюза

США видят Польшу как будущего военного лидера стран Евросоюза

Заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О’Брайен заявил 20 декабря, что Соединенные Штаты видят в лице Польши будущего лидера стран Евросоюза (ЕС), так как Варшава больше других вкладывает в развитие своей оборонной сферы.

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