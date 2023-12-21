США видят Польшу как будущего военного лидера стран Евросоюза

Заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О’Брайен заявил 20 декабря, что Соединенные Штаты видят в лице Польши будущего лидера стран Евросоюза (ЕС), так как Варшава больше других вкладывает в развитие своей оборонной сферы.