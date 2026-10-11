Нигерия: девять человек были убиты, несколько человек получили ранения, а другие остались пропавшими без вести в результате нападений предполагаемых вооруженных пастухов на Це-Ньяку, Це-Билиджи и прилегающие общины в муниципальных округах Мбатиан и Мбазум района местного самоуправления Укум (LGA), штат Бенуэ, поздно вечером 9 октября.
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