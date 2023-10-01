Сатановский заявил, что Россия нанесёт ядерные удары по США и Великобритании Известный российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока», член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский завил, что рано или поздно ВС РФ будут вынуждены нанести ядерные удары по военным объектам Запада.
Всегда готовы!!! Как пионеры
Комментарии
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Виктор Неизвестно
Почему всех этих героев не оправляют на сво, они ведь уже готовы к царствию небесному. Всех их туда пусть попробуют жизнь окопную. Из теплых уютных кабинетов легко рассуждать.
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