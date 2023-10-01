Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Редько
    Мать скорее всего и была посредницейСпецназовцы в эфи...
  • Lana_Borei Иванова
    Мать его тоже в тюрьму, за то, что воспитала продажную тварь и предателя. А это впитывается с молоком или детское пит...Спецназовцы в эфи...
  • Василий Василий
    Даже я гражданский и то понимаю что если пойти на такую сделку с фашистами то я автоматически стану расходным материа...Спецназовцы в эфи...

Всегда готовы!!! Как пионеры

Всегда готовы!!! Как пионеры

Сатановский заявил, что Россия нанесёт ядерные удары по США и Великобритании Известный российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока», член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский завил, что рано или поздно ВС РФ будут вынуждены нанести ядерные удары по военным объектам Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Неизвестно
Почему всех этих героев не оправляют на сво, они ведь уже готовы к царствию небесному. Всех их туда пусть попробуют жизнь окопную. Из теплых уютных кабинетов легко рассуждать.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх