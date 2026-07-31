Google разрабатывает технологию динамического обновления Chrome без перезагрузки

Компания Google анонсировала работу над новой технологией dynamic patching, которая позволит устанавливать большинство обновлений безопасности в браузере Chrome без необходимости полного перезапуска приложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии