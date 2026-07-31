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Регионы России

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Google разрабатывает технологию динамического обновления Chrome без перезагрузки

Google разрабатывает технологию динамического обновления Chrome без перезагрузки

Компания Google анонсировала работу над новой технологией dynamic patching, которая позволит устанавливать большинство обновлений безопасности в браузере Chrome без необходимости полного перезапуска приложения.

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