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Астраханские кошки помогают бойцам на СВО

Астраханские кошки помогают бойцам на СВО

Боевые кошки несут службу вместе с астраханскими военнослужащими на передовой. С просьбой привезти этих животных бойцы обратились к главе села Осыпной бугор Приволжского района Фаилю Бердиеву – он каждый месяц собирает и лично доставляет на позиции гуманитарную помощь: продукты, вещи, спецтехнику, медикаменты… Кошек бойцы попросили, потому что полевые мыши и крысы портят спецтехнику, еду и одежду.

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