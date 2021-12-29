Полицией возбуждено уголовное дело отношении жительницы Югры по факту использования поддельного сертификата о вакцинации

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Югорску выявлен факт предоставления работником муниципального учреждения поддельного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Югорску выявлен факт предоставления работником муниципального учреждения поддельного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
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