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Полицией возбуждено уголовное дело отношении жительницы Югры по факту использования поддельного сертификата о вакцинации

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Югорску выявлен факт предоставления работником муниципального учреждения поддельного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

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