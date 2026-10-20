У кинотеатра «Маяковский» в центре Омска накануне зимы начали работы по благоустройству территории. Как сообщил губернатор Хоценко, основной объем работ будет выполняться в 2027 году.
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