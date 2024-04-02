«Карельские Оружейники» начали новый сезон с победы

Сборная Карелии по американскому футболу удачно дебютировала в чемпионате СЗФО. «Карельские Оружейники» открыли футбольный сезон участием в новом чемпионате Северо-Западного федерального округа, где помимо них играют «МЧС» (Санкт-Петербург), «Викинги» (Вологда) и «Носороги» (Череповец).