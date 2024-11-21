Петрозаводчанин переплатил 43 тысячи за свет в аварийном доме

После проверки жилищного надзора жильцу аварийного дома сделали перерасчет Жителю аварийного дома в Петрозаводске сделали перерасчет платы за электроэнергию после обращения в госкомитет Карелии по жилищному надзору.
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