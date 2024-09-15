Погибла женщина в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Ранены пять мирных жителейВ селе Безлюдовка Белгородской области женщина погибла в результате прямого попадания снаряда в дом, следует из отчета губернатора области Вячеслава Гладков о нанесенных ударах ВСУ в регионе за прошедшие сутки.