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Погибла женщина в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Погибла женщина в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Ранены пять мирных жителейВ селе Безлюдовка Белгородской области женщина погибла в результате прямого попадания снаряда в дом, следует из отчета губернатора области Вячеслава Гладков о нанесенных ударах ВСУ в регионе за прошедшие сутки.

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