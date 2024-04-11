OpenAI ведет переговоры с восточными инвесторами для реализации нового проекта

Глава исследовательского центра OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами для реализации революционного технологического проекта, который позволит изменить мировую полупроводниковую промышленность и расширить возможности использования искусственного интеллекта.
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