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OpenAI ведет переговоры с восточными инвесторами для реализации нового проекта

OpenAI ведет переговоры с восточными инвесторами для реализации нового проекта

Глава исследовательского центра OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами для реализации революционного технологического проекта, который позволит изменить мировую полупроводниковую промышленность и расширить возможности использования искусственного интеллекта.

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