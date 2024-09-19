Минпросвещения предложило убрать гольф и чирлидинг из модулей уроков физкультуры

Министерство просвещения предложило убрать из уроков физкультуры в российских школах гольф и чирлидинг, так как "практикуемые за рубежом" дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии