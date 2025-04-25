Освобождены ли пенсионеры от уплаты налога на имущество - ответ ДГД Мангистау

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области ответили на распространяемую информацию о том, что пенсионеры полностью освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц, передает inAktau.
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