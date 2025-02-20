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Царьград

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Зеленский под колпаком. Спецслужбы раскрыли секрет его загадочных жестов

Зеленский под колпаком. Спецслужбы раскрыли секрет его загадочных жестов

Внимательно рассмотрите человека на прилагающейся видеозаписи. Можете ли вы представить себе, как этот мужчина заботится о своём народе и круглыми сутками работает, чтобы люди в его стране жили в мире и согласии? Можете представить, что он сажает правительство, прогнившее от коррупции и проводит выборы? А то, что он не лижет ноги западным хозяевам и не стоит со шляпой с надписью "подайте"? Теперь посмотри на него еще раз.

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