Зеленский под колпаком. Спецслужбы раскрыли секрет его загадочных жестов

Внимательно рассмотрите человека на прилагающейся видеозаписи. Можете ли вы представить себе, как этот мужчина заботится о своём народе и круглыми сутками работает, чтобы люди в его стране жили в мире и согласии? Можете представить, что он сажает правительство, прогнившее от коррупции и проводит выборы? А то, что он не лижет ноги западным хозяевам и не стоит со шляпой с надписью "подайте"? Теперь посмотри на него еще раз.
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