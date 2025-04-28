Ученый предупредил о майском нашествии комаров в Центральной России

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. В Центральной России в ближайшие недели может наблюдаться массовый выход комаров, предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии