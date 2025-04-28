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Ученый предупредил о майском нашествии комаров в Центральной России

Ученый предупредил о майском нашествии комаров в Центральной России

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. В Центральной России в ближайшие недели может наблюдаться массовый выход комаров, предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

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