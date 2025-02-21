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Царьград

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"Она сказала "Да": история с помолвочным кольцом внутри пса закончилась

"Она сказала "Да": история с помолвочным кольцом внутри пса закончилась

Пожалуй, это было одно из самых необычных предложений руки и сердца в Челябинске. Помолвку челябинской пары чуть не сорвал питомец жениха.

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