Начата операция по подъему из воды затонувшей суперъяхты стоимостью 30 миллионов долларов

По информации итальянских портовых властей, восстановительные работы по подъему 56-метровой суперъяхты Bayesian под британским флагом со дна Сицилии, где она затонула прошлым летом, в результате чего погибли семь человек, включая британского предпринимателя в области технологий Майка Линча, начинаются в среду, если позволит погода .
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