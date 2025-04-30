Начата операция по подъему из воды затонувшей суперъяхты стоимостью 30 миллионов долларов

По информации итальянских портовых властей, восстановительные работы по подъему 56-метровой суперъяхты Bayesian под британским флагом со дна Сицилии, где она затонула прошлым летом, в результате чего погибли семь человек, включая британского предпринимателя в области технологий Майка Линча, начинаются в среду, если позволит погода .