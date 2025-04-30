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Начата операция по подъему из воды затонувшей суперъяхты стоимостью 30 миллионов долларов

Начата операция по подъему из воды затонувшей суперъяхты стоимостью 30 миллионов долларов

По информации итальянских портовых властей, восстановительные работы по подъему 56-метровой суперъяхты Bayesian под британским флагом со дна Сицилии, где она затонула прошлым летом, в результате чего погибли семь человек, включая британского предпринимателя в области технологий Майка Линча, начинаются в среду, если позволит погода .

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