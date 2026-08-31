Компактный роутер с увеличенной дальностью Wi-Fi. Представлен новый Ubiquiti UniFi

UniFi Travel Router Long Range Edition сохранил стандарт AC1200, но получил усиленную антенную систему, два гигабитных порта и питание через USB-C Ubiquiti представила портативный маршрутизатор UniFi Travel Router Long Range Edition, ориентированный на пользователей, которым требуется более широкая зона покрытия Wi-Fi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым