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Компактный роутер с увеличенной дальностью Wi-Fi. Представлен новый Ubiquiti UniFi

Компактный роутер с увеличенной дальностью Wi-Fi. Представлен новый Ubiquiti UniFi

UniFi Travel Router Long Range Edition сохранил стандарт AC1200, но получил усиленную антенную систему, два гигабитных порта и питание через USB-C Ubiquiti представила портативный маршрутизатор UniFi Travel Router Long Range Edition, ориентированный на пользователей, которым требуется более широкая зона покрытия Wi-Fi.

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