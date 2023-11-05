"Тест для власти": появится ли Пугачева в "Голубом огоньке" на Новый год?

МГ

Малик Гумеров

Куда смотрит "Минкульт" = На законы , правила игры , инструкции и указания врага .... насаженные итогами 90-х !!! Чтобы вырвать Минкульт из рамок функционирования , определенных врагом = необходимо все решения Минкульта , исходящие из конкретных фамилий освещать всенародно !!! "Иванов" ... принял такое решение , как она вписывается в интересы России-народа , или это обслуживание интересов врага .... и т.д.. Не высвечивая каждого персонально ... невозможно вытащить минкульт из болота , куда она затаскивает следом за собой и страну и народ ! Их подноготоную = суть нужно раскрывать ! ...