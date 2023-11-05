Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alla Tugusheva
    Чем вам мешает молитваВаши агрессия и злоба ужаснее. Будьте толлерантны к другим!Мигранты перешли ...
  • Странник
    Да что ж у нас такая власть то мерзопакостная? Зачем тогда призывы путина к патриотизму? сначала у себя порядок навед...«Проходной двор»:...
  • Дмитрий Бакланов
    И берут и перевоспитывают. Знаете, как перевоспитать нормального в гниду?Как «Русская Общи...

"Тест для власти": появится ли Пугачева в "Голубом огоньке" на Новый год?

"Тест для власти": появится ли Пугачева в "Голубом огоньке" на Новый год?

Политика просто с Игорем Таланцевым Пугачева вернулась в Россию. Судя по всему, будет тут жить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Куда смотрит &quot;Минкульт&quot; = На законы , правила игры , инструкции и указания врага .... насаженные итогами 90-х !!!                                Чтобы  вырвать Минкульт  из рамок функционирования , определенных   врагом = необходимо  все решения Минкульта , исходящие из конкретных фамилий  освещать   всенародно !!!              &quot;Иванов&quot; ... принял такое решение , как она вписывается в интересы России-народа , или это  обслуживание  интересов врага .... и т.д..                                                                                                Не высвечивая каждого персонально  ... невозможно  вытащить минкульт   из  болота   , куда  она   затаскивает  следом за собой  и страну и народ !                                                                           Их подноготоную = суть  нужно раскрывать ! ...
Ответить
17 час.
Любовь Иванова
Очередное переключение мозга народа от политических событий и самостоятельности думать своей головой.
Ответить
14 час.
Надежда Гура
Нет, ну  она может  остаться в России, но для этого либо так же громко и искренне извиниться, либо сидеть,  не показывая носа никуда из своих хором  тихо-тихо.
Ответить
53 мин.

Картина дня

наверх