Политика просто с Игорем Таланцевым Пугачева вернулась в Россию. Судя по всему, будет тут жить.
"Тест для власти": появится ли Пугачева в "Голубом огоньке" на Новый год?
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Куда смотрит "Минкульт" = На законы , правила игры , инструкции и указания врага .... насаженные итогами 90-х !!! Чтобы вырвать Минкульт из рамок функционирования , определенных врагом = необходимо все решения Минкульта , исходящие из конкретных фамилий освещать всенародно !!! "Иванов" ... принял такое решение , как она вписывается в интересы России-народа , или это обслуживание интересов врага .... и т.д.. Не высвечивая каждого персонально ... невозможно вытащить минкульт из болота , куда она затаскивает следом за собой и страну и народ ! Их подноготоную = суть нужно раскрывать ! ...
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17 час.
Любовь Иванова
Очередное переключение мозга народа от политических событий и самостоятельности думать своей головой.
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14 час.
Надежда Гура
Нет, ну она может остаться в России, но для этого либо так же громко и искренне извиниться, либо сидеть, не показывая носа никуда из своих хором тихо-тихо.
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53 мин.
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