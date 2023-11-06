16-летний курсант вышел из такси и пропал на Алтае

1 В Республике Алтай разыскивают пропавшего 16-летнего подростка. Как сообщает Национальный центр помощи детям во "Вконтакте", 5 ноября молодой человек вышел из такси на разъезде в Майме, но до дома не добрался.
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