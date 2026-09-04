Запад потребовал от Армении ввести визовый режим с Россией

Запад выдвигает Армении требование ввести визовый режим с Россией, пишет ереванская газета «Грапарак» со ссылкой на «источники во власти».
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